Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 17:58

Дубай. 22 января. ИНТЕРФАКС - Столкновения протестующих против мер нового правительства Ливана и ливанскими правоохранителями происходят в Бейруте, сообщает в среду межарабский телеканал "аль-Джазира".

По его данным, участники акций протестов закидывают полицейских камнями, полиция вынуждена применять водометы.

Столкновения происходят в том числе и близ здания ливанского парламента

Протесты начались после того, как накануне новый ливанский премьер Хасан Диаб сообщил, что его кабинет будет применит ряд новых методов в частности в сфере экономики и финансов.

Ливан жил в состоянии политического вакуума, поскольку кабинет министров не удавалось сформировать на протяжении трех месяцев, напоминает телеканал.

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