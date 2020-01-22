Дубай. 22 января. ИНТЕРФАКС - Столкновения протестующих против мер нового правительства Ливана и ливанскими правоохранителями происходят в Бейруте, сообщает в среду межарабский телеканал "аль-Джазира".
По его данным, участники акций протестов закидывают полицейских камнями, полиция вынуждена применять водометы.
Столкновения происходят в том числе и близ здания ливанского парламента
Протесты начались после того, как накануне новый ливанский премьер Хасан Диаб сообщил, что его кабинет будет применит ряд новых методов в частности в сфере экономики и финансов.
Ливан жил в состоянии политического вакуума, поскольку кабинет министров не удавалось сформировать на протяжении трех месяцев, напоминает телеканал.
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