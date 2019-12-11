Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 19:14

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что антироссийские санкции со стороны Вашингтона не касаются россиян, соблюдающих законы.

"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в твиттере слова Помпео.

В среду комитет по иностранным делам Сената США обсудит ряд законопроектов, в частности, документ, требующий от Помпео определить, следует ли вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма.

"Законопроект, требующий от госсекретаря определить, следует ли внести Российскую Федерацию в список государств, спонсирующих терроризм, и следует ли внести вооруженные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций", - говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля сенатором-республиканцем Кори Гарднером.

Чтобы стать законом, этот документ должен быть утвержден в комитете, затем - в Сенате и в Палате представителей, а после этого подписан президентом США Дональдом Трампом.

Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует Россия ли критериям "государства - спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно вооруженных формирований, действующих в Донбассе.

1ка ар ав

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