Стамбул. 13 января. ИНТЕРФАКС - Антитеррористическая операция началась в понедельник в провинции Хаккяри на юге Турции, сообщило в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД Турции.
По данным министерства, в операции задействованы 825 сотрудников турецкой полиции и жандармерии.
"Анадолу" отмечает, что операция нацелена на устранение угрозы со стороны запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в районе Каваклы.
В ходе операции обнаружены четыре укрытия террористов, изъяты автомат Калашникова, 17 самодельных взрывных устройств, три ручные гранаты и боеприпасы.
Сотрудники служб безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.
Отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против турецких властей, жертвами стали не менее 40 тыс. человек.
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