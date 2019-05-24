Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 20:01

Париж. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию взрыва в Лионе, сообщают местные СМИ.

Место происшествия по-прежнему оцеплено, работают саперы.

По информации газеты "Фигаро", после взрыва в больницы отправлены 11 человек.

Полиция в настоящее время ведет розыск мужчины, который подложил посылку со взрывным устройством. Источник сообщил "Фигаро", что оно было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова поддержки близким пострадавших. "Произошло нападение в Лионе... На данный момент жертв нет. Но есть пострадавшие. Мои мысли с пострадавшими и их родственниками", - говорится в заявлении французского лидера.

Ранее в пятницу сообщалось, что взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго.

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