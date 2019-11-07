Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 0:54

Нью-Йорк (ООН). 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия будет рада, если президент США Дональд Трамп прилетит в Москву на торжества по случаю 75-летия Дня Победы, сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Будем рады видеть президента США Дональда Трампа 9 мая на торжествах в Москве. Наши страны вместе воевали против нацизма, заплатив за победу огромную цену", - сказал он на заседании американо-российского делового совета (АРДС) в Нью-Йорке.

"Сегодняшние попытки некоторых политиков и псевдоученых переписать историю, представить палачей в качестве героев вызывают у нас возмущение и негодование. Наша общая с США задача - не допустить искажения правды", - добавил он.

Антонов сообщил, что 25 апреля РФ и США отметят годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

"Это событие - один из ярчайших символов нашей дружбы. Сплоченность и взаимовыручка, продемонстрированные в годы войны, остаются примером объединения России и США ради мира и стабильности", - заявил посол.

Он отметил, что "в последнее время наметилась активизация в двустороннем диалоге".

"Прошли консультации по стратегической стабильности, контртерроризму, острым проблемам в двусторонних делах. Успешно развивается обмен мнениями по КНДР и Афганистану. Наши военные продолжают контакты в Сирии. Эффективный и высокопрофессиональный канал общения сложился на уровне начальников генеральных штабов", - сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что "для преодоления негативного тренда на политическом уровне важно начать разгребать завалы накопившихся двусторонних "раздражителей"".

По словам Антонова, они касаются арестов российских граждан по запросам США в "третьих" странах, возвращения российской дипломатической собственности, прекращения "визовой войны", нормализации условий функционирования загранучреждений.

"Пора бы в Вашингтоне отказаться от порочной практики санкционных ограничений. Жизнь подтвердила: добиться от нас уступок через давление не получится", - заявил российский высокопоставленный дипломат.

1йф тг

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