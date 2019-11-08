Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 1:47

*** Экономическое сотрудничество способно стать "движущей силой" для стабилизации всего комплекса двусторонних связей

Нью-Йорк (ООН). 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Интерес американских компаний к российскому рынку поступательно растет, несмотря на санкции со стороны США, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Несмотря на значительные санкционные ограничения со стороны Вашингтона, интерес американских компаний к российскому рынку растет. Причем поступательно. Видим, что предприниматели из США не хотят уходить из России. Настроены на расширение своего производственного и инвестиционного присутствия", - сказал он на заседании американо-российского делового совета (АРДС) в Нью-Йорке.

Как сообщил Антонов, уже третий год подряд фиксируется положительная динамика в торговле.

"За восемь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами составил $18,5 млрд. Причем закупки наращивают именно Соединенные Штаты ($14,4 млрд.). Речь о нашем топливе, энергоносителях (60% в номенклатуре), металлопродукции, удобрениях", - пояснил российский посол.

Он отметил, что США по-прежнему лидер по инвестициям в Россию.

"По статистике Банка России, в 2018 г. Америка заняла первое место, опередив КНР и ФРГ среди стран, осуществляющих прямые капиталовложения в Россию - $376 млн. Накопленные же американские инвестиции ко второму кварталу 2019 года достигли $4,7 млрд, объем российского капитала в США стране - $7,7 млрд", - сообщил Антонов.

Он добавил, что всего, по разным оценкам, в России работают порядка 3 тыс. фирм с участием американского капитала, на них занято 180 тыс. человек, а их совокупные активы составляют до $85 млрд.

"Рассчитываем, что экономическое сотрудничество между нашими странами способно стать "движущей силой" для стабилизации всего комплекса двусторонних связей", - заключил посол РФ в Вашингтоне.

1йф тг

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