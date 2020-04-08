Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 10:43

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Апелляционный суд США поддержал усилия администрации президента Дональда Трампа по возобновлению смертных казней после 16-летнего перерыва, сообщило в среду издание USA Today.

По его данным, на сторону администрации президента встали двое из трех судей апелляционной коллегии.

Как отмечают американские СМИ, решение апелляционного суда может предоставить возможность министерству юстиции США привести в исполнение смертные приговоры в отношении заключенных, приговоренных к смертной казни с 2003 года.

В июле прошлого года генеральный прокурор США Уильям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем применить смертную казнь к пяти преступникам, совершившим особо жестокие преступления с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщает в свою очередь издание The Hill, тогда он объявил, что смертная казнь будет проводиться с использованием одного препарата - пентобарбитала.

Однако тогда адвокаты заключенных оспорили это решение, и окружной судья в суде округа Колумбия Таня Чуткан приостановила их реализацию в ноябре прошлого года, всего за несколько недель до назначенной первой казни.

Она постановила, что процедура казни нарушает Федеральный закон о смертной казни. Она заявила, что федеральное правительство превысило свои полномочия, создав единый метод исполнения смертной казни.

Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.

The Hill напоминает, что смертные казни на федеральном уровне были редкостью и не проводились в США с 2003 года отчасти из-за нехватки во время правления экс-президента США Барака Обамы препаратов, которые использовались для приготовления смертельной инъекции.

1ви ар

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