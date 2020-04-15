Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 17:07

Нью-Йорка. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, вводимыми в США с целью сдерживания распространения коронавируса.

Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

В марте показатель составил минус 21,5 пункта. Консенсус-прогноз экспертов предполагал его падение в апреле до минус 35 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Предыдущий рекорд индекса Empire Manufacturing - минус 34,3 пункта - был отмечен в период Великой рецессии 2007-2009 годов, говорится в отчете ФРБ Нью-Йорка.

Индикаторы новых заказов, отгрузки продукции и занятости снизились в апреле рекордными темпами.

"Вот то, что вы получаете, когда практически все кругом закрыто", - отмечает главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар.

"Данные не вызывают шок, хотя горько это видеть и испытывать", - цитирует Буквара Barron's.

"Промышленный сектор никогда не был в столь плачевном состоянии. Резко ослабнувший спрос, перебои в цепочках поставок и исключительно высокая неопределенность продолжат удерживать крайне низкую экономическую активность в секторе в ближайшее время", - говорит экономист Oxford Economics Орен Клачкин.

Данные ФРБ Нью-Йорка основаны на опросе промышленных компаний, работающих в штате, в период со 2 по 10 апреля.

Участники опроса ожидают лишь небольшого улучшения деловой среды в следующие шесть месяцев. Некоторые экономисты и аналитики считают возможным быстрое усиление экономической активности вслед за снижением угрозы распространения коронавируса, отмечая, при этом, что оно не обязательно произойдет в каждом сегменте экономики.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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