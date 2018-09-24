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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 18:20 24.09.2018 - 18:20

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция, поддерживающая правительственные силы в конфликте в Йемене, сообщила о формировании гуманитарных коридоров между двумя районами, находящимися под контролем повстанцев, передают в понедельник арабские СМИ.

"Коалиция, совместно с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН в Йемене, работает над формированием безопасных гуманитарных коридоров, которые помогут в транспортировке гуманитарной помощи между районами городов Ходейда и Сана", - привели СМИ слова представителя коалиции Турки аль-Малика.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

1ла ар

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