Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 12:43

Буэнос-Айрес. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Аргентина движется уже к девятому суверенному дефолту при том, что инвесторы не намерены принимать предложение властей о реструктуризации долга, пишет газета Financial Times.

На прошлой неделе правительство объявило об отсрочке до следующего года выплат по долговым обязательствам, выпущенным в соответствии с местным законодательством, на сумму $10 млрд, что некоторые эксперты посчитали техническим дефолтом.

Такой шаг вызвал новый виток опасений в отношении подхода Аргентины к реструктуризации госдолга, поскольку под вопросом остается судьба долговых обязательств, выпущенных в соответствии с международным законодательством, на общую сумму $83 млрд.

Аргентинские власти уже просрочили установленный ими самими на 31 марта дедлайн для завершения переговоров с частными инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга, и на прошлой неделе заявили, что переговоры продлятся, по крайней мере, до ее конца.

Процесс, который и так серьезно затянулся, осложнился кризисом на глобальных финансовых рынках, вызванным пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Этот кризис поможет президенту Аргентины Альберто Фернандесу оправдать суверенный дефолт, отмечают эксперты.

Аргентинское правительство "рискует сделать предложение держателям облигаций, не убедившись в том, что достаточное их количество на его стороне", отмечает Карлос Абади из компании Decision Boundaries, осуществляющей консалтинговые услуги в финансовом секторе.

"Я боюсь, что Аргентина нырнет в бассейн, не убедившись в том, что он наполнен водой, - говорит эксперт. - Результатом этого станет отказ инвесторов от принятия ее предложения и, соответственно, дефолт".

По словам одного из держателей аргентинских бондов, участвующих в переговорах с Аргентиной, страна движется к "жесткому" дефолту, без каких-либо соглашений с инвесторами. "Очень трудно быть отптимистичным", - говорит он.

Долларовые облигации Аргентины резко подешевели на фоне общей распродажи рискованных активов в условиях пандемии коронавируса - до уровней, показывающих, что инвесторы считают неизбежным дефолт страны.

Цена долларовых бондов с погашением в апреле 2021 года с начала марта упала на 45% и в настоящее время составляет около $0,3 на $1 номинала. 100-летние облигации, выпущенные в 2017 году, подешевели более чем на 35% и торгуются на уровне $0,26 на $1 номинала.

"Видя то, где находятся цены госбумаг в данный момент, правительство Аргентины, вероятно, уверено, что может выдвигать более жесткие условия реструктуризации долга", - отмечает Патрик Эстерулас из Emso Asset Management.

Это еще больше затянет переговоры с держателями гособлигаций, считает эксперт.

Реструктуризация долга Аргентиной считалась ключевым моментом в преодолении страной экономического кризиса, при том, что она находится в рецессии третий год подряд с инфляцией около 50%. Однако решение этого вопроса отошло на второй план в период пандемии коронавируса. Фернандес неоднократно заявлял, что хотел бы избежать дефолта, однако не в ущерб благосостоянию граждан Аргентины.

Следующий тест ждет Аргентину 22 апреля, когда ей предстоят выплаты по долгу на сумму порядка $500 млн, пишет FT.

Не все считают дефолт Аргентины неизбежным. Некоторые эксперты рекомендуют сделать паузу в переговорах до момента, когда кризис, вызванный коронавирусом, сойдет на нет, и экономика страны стабилизируется.

"Если сделка с инвесторами была маловероятной в прошлом году, то в нынешнем контексте она кажется невозможной. Однако кризис открывает новую дверь", - говорит аргентинский экономист Эдуардо Леви Йеяти, поддерживающий идею отсрочки переговоров.

Тем временем, Абади из Decision Boundaries считает, что аргентинские кредиторы приняли бы "годовую отсрочку", и это позволило бы стране остановить отток долларов в условиях кризиса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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