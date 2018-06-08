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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 7:28 08.06.2018 - 07:28

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Аргентина достигла предварительного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии кредитной линии на $50 млрд с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ.

Соглашение теперь должно быть утверждено исполнительным советом фонда, который рассмотрит экономическую программу правительства Аргентины, говорится в сообщении организации.

Ожидается, что заседание совета пройдет 20 июня.

Аргентина ранее давала понять, что хотела бы получить только первый транш кредита (около $15 млрд) по программе Stand-by, чтобы остальная сумма могла бы быть использована в будущем в случае необходимости.

МВФ, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, слова которой приводятся в сообщении, поддерживает задачу правительства по балансировке государственных финансов с целью достижения первичного профицита бюджета к 2020 г. и постепенного сокращения уровня государственного долга.

Согласно программе, инфляция в стране должна быть снижена с нынешних 28% до 15% уже в этом году, в 2019 г. - до 17%, в 2020 г. - до 13%.

Президент Маурисио Макри объявил о намерении Аргентины заключить соглашение с МВФ всего около месяца назад на фоне резкого снижения курса песо, что ставило под сомнение возможности страны по обслуживанию внешних долгов. "Такой шаг позволит нам укрепить рост и программу развития", - заявил он.

Выделенная МВФ сумма оказалась выше ожидавшейся, само соглашение было достигнуто в короткие сроки.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 г. при президенте Несторе Киршнере и в 2010 г., когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

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