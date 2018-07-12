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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 11:30 12.07.2018 - 11:30

*** Власти страны считают иранского чиновника причастным к нападению на еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году

Мадрид. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Аргентинский судебный следователь Родольфо Каникоба Корраль обратился к России с просьбой о задержании и экстрадиции советника руководителя Исламской республики Иран по международным делам Али Акбара Велаяти, которого власти этой южноамериканской страны считают причастным к нападению на еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году, сообщает в четверг аргентинская газета "Кларин".

Издание отмечает, что в 1994 году А.Акбар Велаяти занимал пост министра иностранных дел Исламской республики и был, по мнению аргентинского правосудия, одним из идейных вдохновителей этого нападения.

Ввиду отсутствия международного ордера на задержание советника иранского руководителя Буэнос-Айрес может запрашивать его экстрадицию только у страны, в которой он находится в конкретный момент.

А.Акбар Велаяти со среды находится с визитом в России.

Газета публикует фото запроса.

Судебный следователь отметил, что А.Акбару Велаяти вменяются в вину убийства, совершенные из расовой или религиозной ненависти методом, представляющим опасность для общества.

18 июля 1994 года в здании Аргентинского еврейского культурного центра была взорвана бомба, приведенная в действие террористом-смертником. В результате взрыва погибло 85 человек, свыше 200 получили ранения.

В октябре 1995 года глава аргентинской разведки СИДЕ Уго Ансорреги заявил, что организатором теракта является "Хезболла". Также, по информации СИДЕ, к взрыву причастен Иран.

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