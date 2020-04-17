Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 12:09

Буэнос-Айрес. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Аргентины направило кредиторам предложение о реструктуризации внешнего долга объемом $83 млрд в попытке избежать уже девятого по счету дефолта.

Аргентинские власти просят у инвесторов отсрочки по выплате всех долгов на три года, а также списания 62% суммы купонных выплат общим объемом почти $38 млрд.

Аргентина обещает в 2023 году начать платить проценты по ставке 0,5% с возможностью ее последующего увеличения до 4,5%, а также погасить 5,4% основного долга - на сумму порядка $3,6 млрд.

"Реальность такова, что мы не смогли договориться с держателями наших облигаций о том, какой уровень долговой нагрузки является приемлемым", - заявил министр экономики Аргентины Мартин Гусман.

"Сегодня Аргентина не может платить ничего и не сможет в течение нескольких лет", - отметил Гусман. По его словам, правительство предложило кредиторам все, что могло, при сохранении возможности возврата к росту экономики страны.

Он отметил, что переговоры с кредиторами будут длиться 20 дней.

Таким образом, переговоры завершатся незадолго до того, как Аргентине предстоит произвести очередные выплаты по внешнему долгу - порядка $500 млн, пишет газета Financial Times. Их срок наступает 22 апреля, и стране дается 30-дневный льготный период на осуществление выплат.

Президент Аргентины Альберто Фернандес настаивает на том, что страна не намерена пользоваться кризисом, вызванным пандемией коронавируса, как предлогом для того, чтобы прекратить платить по внешнему долгу. Однако, по словам одного из аргентинских инвесторов, пандемия является "идеальным оправданием" для властей, которые делают столь жесткое предложение кредиторам.

Высокая вероятность дефолта уже заложена в стоимость аргентинских облигаций, которые резко подешевели за последнее время.

Цена долларовых бондов с погашением в апреле 2021 года с начала марта упала более чем на 40% и в настоящее время составляет около $0,3 на $1 номинала. 100-летние облигации, выпущенные в 2017 году, подешевели более чем на 35% и торгуются на уровне $0,26 на $1 номинала.

Международный валютный фонд (МВФ), который предоставил Аргентине кредиты на сумму $44 млрд с момента валютного кризиса в стране в 2018 году и является ее крупнейшим кредитором, поддерживает попытки Аргентины добиться списания части выплат по долгу от частных инвесторов.

Директор департамента стран Западного полушария МВФ Алехандро Вернер предупредил в четверг, что страны Латинской Америки ждет "потерянное десятилетие" в результате негативных экономических последствий коронавируса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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