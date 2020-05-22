Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 11:22

Буэнос-Айрес. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Аргентины продлило до 2 июня срок действия предложения о реструктуризации госдолга объемом порядка $65 млрд и продолжает переговоры с кредиторами.

Тем временем, уже в пятницу истекает 30-дневный льготный период выплаты процентов по трем выпускам аргентинских облигаций в иностранной валюте на общую сумму около $500 млн. Неспособность страны произвести выплаты при отсутствии соглашения с кредиторами будет означать дефолт, который станет уже девятым для Аргентины, пишет газета Financial Times.

Держатели аргентинских бондов и представители правительства ранее подтвердили, что продолжат переговоры и после технического дефолта, хотя они по-прежнему далеки от соглашения.

Предложение правительства Аргентины, направленное держателям госбумаг в апреле, предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.

Три группы держателей гособлигаций, представляющие крупнейших кредиторов Аргентины, ранее в этом месяце выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не готовы поддержать предложение Буэнос-Айреса о реструктуризации госдолга.

Тем не менее, источник FT со стороны правительства сообщил, что стороны продвинулись в переговорах.

"Контуры соглашения четко видны", - отметил он, добавив, что стороны могут договориться в течение нескольких дней или недель.

Представители кредиторов, однако, недовольны ходом переговоров. "Мы по-прежнему не понимаем, о чем думает правительство, и вот где мы оказались за день до дефолта", - сказал в четверг источник FT в группе кредиторов, включающей BlackRock, Fidelity, Ashmore, T Rowe Price и ряд других крупных институциональных инвесторов.

"Честно говоря, правительство Аргентины практически не вело переговоров ни с кем все эти месяцы", - отметил источник. При этом он уверен, что предложения правительства и кредиторов не слишком далеки друг от друга, и есть возможности для заключения соглашения.

На прошлой неделе аргентинские кредиторы внесли три собственных предложения о реструктуризации долга страны, которые, по словам правительственного источника, далеки от того, что может позволить себе государство, хотя и являются шагом в верном направлении.

Ключевым моментом, в котором расходятся правительство Аргентины и его кредиторы, касается отсрочки выплаты процентов по долгу: кредиторы готовы дать властям отсрочку на один год, а не на три, как хочет Буэнос-Айрес.

Ранее в этом году Международный валютный фонд (МВФ) назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины, предупредив, что частным кредиторам придется внести "существенный вклад", чтобы помочь стране справиться с долговым кризисом.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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