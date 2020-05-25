Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 8:10

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Аргентина вновь оказалась в состоянии дефолта - уже в девятый раз в своей истории, не сумев произвести в срок процентные выплаты по гособлигациям.

В минувшую пятницу истек 30-дневный льготный период выплаты процентов на общую сумму около $500 млн по трем выпускам аргентинских облигаций в иностранной валюте.

Технический дефолт, как ожидается, не повлечет за собой немедленных правовых действий со стороны кредиторов, поскольку они намерены продолжать переговоры с правительством о реструктуризации долга, пишет газета Financial Times.

Предложение правительства Аргентины, направленное в апреле держателям госбумаг на общую сумму порядка $65 млрд, предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы долга до 2026 года при списании 62% купонных выплат на общую сумму $38 млрд и 5,4% суммы основного долга на $3,6 млрд.

Три группы держателей гособлигаций, представляющие крупнейших кредиторов Аргентины, ранее в этом месяце выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не готовы поддержать предложение Буэнос-Айреса о реструктуризации госдолга.

В пятницу министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что правительство намерено изменить условия предложения. В интервью FT он сообщил о "растущем взаимопонимании" между властями страны и кредиторами.

"Нам по-прежнему предстоит преодолеть значительную дистанцию, однако все стороны находятся за столом переговоров, пытаясь найти решение", - заявил Гусман.

Как сообщалось, правительство Аргентины продлило до 2 июня срок действия предложения о реструктуризации госдолга.

"Мы продлили срок действия предложения, и у нас есть время, чтобы внести корректировки для достижения соглашения, и эти корректировки будут определены в процессе переговоров в ближайшие дни", - отметил Гусман.

"Крайне важно", чтобы долговая нагрузка Аргентины вернулась к приемлемому уровню, подчеркнул он.

Ранее в этом году Международный валютный фонд (МВФ) назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины, предупредив, что частным кредиторам придется внести "существенный вклад", чтобы помочь стране справиться с долговым кризисом.

Служба финансово-экономической информации

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