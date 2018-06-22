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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 9:45 22.06.2018 - 09:45

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры сборной Аргентины по футболу критикуют главного тренера Хорхе Сампаоли после поражения от хорватов 0:3 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщают аргентинские СМИ.

Так, газета Clarin сообщает, что нападающий Серхио Агуэро грубо отреагировал на просьбу прокомментировать высказывания Х.Сампаоли о том, что "игроки не приспособились к команде, и проект провалился". "Пусть говорит, что хочет", - отреагировал футболист.

Позднее он добавил, что Аргентина еще не потеряла шансы выйти в плей-офф турнира. "Я чувствую грусть и ярость одновременно, но остается еще один шанс, правда, мы теперь зависим от результатов других команд. Мы сделали все, что могли, теперь остается надеяться только на чудо, надо попытаться обыграть Нигерию", - сказал С.Агуэро.

Газета La Nation отмечает, что на выступлении аргентинцев на чемпионате мира повлиял спад в игре Лионеля Месси, а также разногласия внутри тренерского штаба сборной.

Сборная Аргентины провела два матча в группе D: в Москве сыграла вничью с Исландией (1:1) и проиграла в Нижнем Новгороде Хорватии (0:3). Аргентина занимает третье место в квартете, набрав одно очко. Лидирует Хорватия (6), на втором месте - Исландия (1), замыкает группу Нигерия с нулем очков. Выходят в 1/8 финала команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

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