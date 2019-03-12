Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 10:57

Мадрид. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Одна из ведущих южноамериканских авиакомпаний Aerolineas Argentinas приостановила полеты самолетов Boeing-737-8 МАХ в связи авиакатастрофой самолета этого типа в Эфиопии, сообщают во вторник западные СМИ.

"Для Aerolineas Argentinas безопасность является высшей ценностью", - приводят западные СМИ заявление авиаперевозчика.

Компания отметила, что до оглашения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии приостановила полеты пяти самолетов Boeing-737-8 МАХ, которые находятся в ее распоряжении.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2017 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Во вторник сообщалось, что Росавиация направила в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (ФАА США) запросы по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing-737-8 МАХ.

1кю ар

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