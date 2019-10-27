Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 17:34

Мадрид. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Граждане Аргентины участвуют в воскресенье в голосовании на парламентских и президентских выборах.

За пост главы государства борются действующий президент Маурисио Макри и левоцентристский оппозиционер Альберто Фернандес.

Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Альберто Фернандеса станет вице-президентом.

Опросы показывают, что Альберто Фернандес вполне может набрать достаточно голосов для победы уже в первом туре. Это связано с серьезными финансово-экономическими проблемами, с которыми Аргентина столкнулась при Макри.

Ожидается, что первые результаты голосования станут известны в ночь на понедельник по московскому времени.

1во аг

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