Мадрид. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Граждане Аргентины участвуют в воскресенье в голосовании на парламентских и президентских выборах.
За пост главы государства борются действующий президент Маурисио Макри и левоцентристский оппозиционер Альберто Фернандес.
Экс-руководитель страны Кристина Фернандес де Киршнер в случае победы Альберто Фернандеса станет вице-президентом.
Опросы показывают, что Альберто Фернандес вполне может набрать достаточно голосов для победы уже в первом туре. Это связано с серьезными финансово-экономическими проблемами, с которыми Аргентина столкнулась при Макри.
Ожидается, что первые результаты голосования станут известны в ночь на понедельник по московскому времени.
1во аг