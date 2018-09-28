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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 9:43 28.09.2018 - 09:43

Ингольштадт. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Германский автопроизводитель Audi, который входит в группу Volkswagen, может уволить Руперта Штадлера с поста главного исполнительного директора в пятницу, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к совету директоров компании.

Р.Штадлер был арестован в июне в рамках дела о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей в Audi и VW. Он был временно отстранен от должности по собственной просьбе.

Временно исполняющим обязанности CEO был назначен глава отдела продаж и маркетинга концерна Audi Брам Шот.

Как пишет Tagesspiegel, он продолжит оставаться на этом посту до тех пор, пока не будет найден новый глава компании.

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