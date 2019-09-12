Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 10:17

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Аресты трех австралийцев в Иране не имеют отношение к международной ситуации, заявила в четверг глава МИД Австралии Марис Пейн

"У нас нет причин полагать, что эти аресты связаны с международной обеспокоенностью вокруг иранской ядерной программы, с контролем за исполнением санкций ООН или безопасностью морских гражданских перевозок", - цитируют ее слова западные СМИ.

Она уточнила, что аресты австралийцев, по мнению Канберры, не были политически мотивированными.

Министр добавила, что австралийские власти пытаются гарантировать честное и законное обращение с арестованными в Иране.

Однако, отмечают СМИ, аресты австралийцев последовали после того, как власти Австралии объявили о том, что выделяют фрегат и разведывательный самолет для участия в морской коалиции под эгидой США для обеспечения безопасности морских путей в районе Ормузского пролива.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что трое подданных Австралии, двое из которых также имеют британские паспорта, были задержаны в Иране.

По данным источников издания, одной из задержанных является преподаватель австралийского университета. Собеседники отметили, что женщина была арестована несколько месяцев назад. Двое других австралийцев - женщина-блогер и ее спутник были задержаны несколько недель назад в ходе поездки по стране.

В свою очередь, австралийское правительство обновило рекомендации по поездкам в Иран. Гражданам предлагают "пересмотреть потребность путешествовать в Иран", а также не ездить в пограничные районы с Афганистаном и Ираном и не посещать военные или ядерные объекты, которые "не всегда четко обозначены".

СМИ отмечают, что пока неизвестно, ведется ли в отношении арестованных австралийцев судебное разбирательство.

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