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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 8:43 03.07.2018 - 08:43

Кабул. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В административном центре северо-западной афганской провинции Фарьяб во вторник утром начались массовые волнения сторонников арестованного военного лидера партии Национальное исламское движение (НИДА) Низамуддина Кайсари, сообщают местные СМИ.

По их данным, в городе Маймана протестующие блокировали военный гарнизон, главные дороги города и требуют освобождения Н.Кайсари.

Штаб 209-го армейского корпуса "Шахин" сообщил, что Н.Кайсари был арестован накануне вечером "за агрессивное поведение" в ходе военного совещания с участием первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Афганистана Абдул Хамида Хамида.

Во время совещания, на котором обсуждались меры по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и борьбе с антиправительственными вооруженными группами, Н.Кайсари назвал присутствующих предателями и угрожал их повесить, сжечь административные здания. После кратковременного столкновения Н.Кайсари и его телохранители были арестованы спецназом армии, говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал "Толо", в результате перестрелки четверо телохранителей политика были убиты, а трое получили ранения.

Н.Кайсари, который является спецпредставителем в провинции Фарьяб лидера НИДА, вице-президента Афганистана генерала Абдулрашида Дустума, в последнее время не раз публично резко критиковал главу республики Ашрафа Гани и руководство силовых структур за бездействие, которое, по его мнению, привело к активизации экстремистов и захвату ими значительных территорий.

ав

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