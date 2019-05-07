Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 1:46

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Участники встречи Арктического совета в Финляндии были осведомлены "об угрозах безопасности" со стороны Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я думаю, что среди наиболее важных вещей, которые мы смогли сделать - повысить осведомленность об угрозах безопасности, которые Китай и Россия представляют в Арктическом регионе", - приводит слова М.Помпео сайт госдепартамента.

Госссекретарь США заявил, что "существует риск того, что Китай и Россия предпочтут милитаризировать этот регион и использовать его для достижения преимуществ в области национальной безопасности".

Россия входит в восьмерку стран-участников Арктического совета, а Китай является страной-наблюдателем.

6-7 мая в Рованиеми состоялось заседание Арктического совета, в котором приняли участие российский министр иностранных дел С.Лавров и госсекретарь США.

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