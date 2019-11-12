Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 3:03

Мадрид. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения вооруженных сил Боливии совместно с полицией будут принимать участие в борьбе с беспорядками и мародерством, наблюдаемыми в стране после объявления об отставке президента Эво Моралеса.

"Командование вооруженных сил организовало совместные операции с полицией для предотвращения кровопролития", - заявил главком ВС Боливии генерал Уильямс Калиман в телеобращении.

Ранее начальник полиции Ла-Паса призвал Калимана "вмешаться, потому что боливийская полиция перегружена работой".

Как сообщалось, в понедельник несколько небольших полицейских участков по всей стране были сожжены или разграблены.

В связи с беспорядками и актами вандализма в столице правоохранители были вынуждены в понедельник прервать заседание парламента и эвакуировать законодателей из-за угрозы их безопасности.

Обострение ситуации было вызвано также тем, что протестные акции против отставки президента провели сторонники Моралеса.

1гк аг

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