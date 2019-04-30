Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 12:33

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро, завил во вторник лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению Н.Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

По словам Х.Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Х.Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Н.Мадуро от власти - "необратимый процесс".

Ранее сообщалось, что Х.Гуайдо намерен 1 мая дать старт финальной фазе операции по свержению Н.Мадуро.

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