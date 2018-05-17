Армия Египта уничтожила 19 боевиков на Синайском полуострове
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Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В рамках контртеррористической операции "Синай-2018" на территории Синайского полуострова военнослужащие армии Египта за последние несколько дней уничтожили 19 предполагаемых боевиков, сообщают в четверг арабские СМИ.
Подозреваемые были уничтожены в ходе столкновений с египетской армией и спецслужбами в центральной и северной частях Синая.
Операция "Синай-2018" началась в феврале 2018 года. С начала операции уничтожены около 200 джихадистов.
Армия Египта за это время потеряла убитыми 33 военнослужащих.
бф ар
Интерфакс