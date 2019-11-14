Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 0:50

Иерусалим. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные заявили, что возобновили обстрелы Сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные ранее с территории анклава.

"В настоящее время мы наносим удары по террористическим объектам "Исламского джихада" в Газе. Это происходит после того, как ракеты были без разбора выпущены из Газы по израильским гражданским лицам сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Ранее сообщалось, что с территории Сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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