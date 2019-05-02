Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 5:38

Иерусалим. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет с территории сектора Газа.

"Семьи на юге Израиля проснулись от звуков сирен воздушной тревоги после того, как две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось о том, что военно-воздушные силы Израиля в ответ на произведенный запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!