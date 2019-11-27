Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 17:30

Париж. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Ливанские военные арестовали в разных частях страны 16 человек - в третью ночь подряд, когда в Ливане отмечается усиление беспорядков, сообщают в среду французские СМИ.

Кроме этого, 51 военнослужащий получил ранения, в том числе 33 - в Триполи. Так, демонстранты забрасывали военных бутылками с зажигательной смесью и камнями.

В Триполи радикально настроенные демонстранты атаковали отделения банков, а также офисы партии "Свободное патриотическое движение": военным пришлось стрелять в воздух, чтобы рассеять нападавших.

На южной окраине Бейрута военным пришлось вмешаться, чтобы положить конец столкновениям между жителями христианского и шиитского районов. Беспорядки тут вспыхнули после того, как в мессенджере WhatsApp появилась видеозапись с оскорблениями от жителей христианского района в адрес лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

Однако, отмечают СМИ, впоследствии выяснилось, что эта видеозапись была сделана уже давно.

Впервые демонстранты вышли на улицы 17 октября, они требовали от властей прекратить коррупцию и решить управленческие проблемы. В результате протестов 29 октября подало в отставку правительство премьер-министра Саада Харири. С тех пор политики так и не договорились о формировании нового правительства.

Причиной протестов стало предложение властей Ливана по новым налогам, в том числе за использование мессенджера WhatsApp. Этому предшествовало решение о снижении госрасходов на общественные нужды, в том числе на пенсии на фоне усугубляющегося экономического кризиса в Ливане.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявлял, что протесты в Ливане в своих интересах используют иностранные силы. Он призвал протестующих прекратить блокировать дороги и предупредил, что протесты могут привести к гражданской войне.

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