Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 8:37

Стамбул. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Авиация правительства национального согласия (ПНС) Ливии за минувшие сутки осуществила 24 удара по авиабазе "Ватийе" южнее Триполи, занятой силами командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По данным агентства, база использовалась для налетов ЛНА на Триполи. В армии ПНС заявили, что ее авиаудары привели к уничтожению большого количества военной техники неприятеля.

Кроме того, в штабе сил ПНС заявили "Анадолу", что авиабаза блокирована, и бойцы Хафтара более не представляют угрозы.

Между тем, напоминает агентство, ЛНА продолжает ракетные обстрелы Триполи.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из Схиратского соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС: оно было подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

1аю бп

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