Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 13:58

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии установили контроль над авиабазой "Ватийе" к юго-западу от Триполи, которую использовала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара для налетов на ливийскую столицу, сообщает агентство Associated press (AP).

В то же время в командовании вооруженных сил ПНС не стали предоставлять деталей операции. Представители ЛНА также пока не дали AP комментария.

Ранее в штабе сил ПНС заявляли, что авиабаза блокирована, и бойцы Хафтара более не представляют угрозы. Также авиация ПНС наносила удары по авиабазе. При этом, напоминает AP, силы ПНС при поддержке поставленных Турцией беспилотников не одну неделю пытались взять эту базу.

Как указывает агентство, за последнее время силы ЛНА понесли существенные потери: так, в апреле лояльные Триполи отряды отбили города Сабрата и Сурман.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из Схиратского соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС: оно было подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

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