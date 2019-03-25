Иерусалим. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в понедельник после ракетного обстрела из сектора Газа объявила о мобилизации военнослужащих запаса, сообщает на армейская радиостанция "Галей Цахаль".
Кроме того, две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля направлены на границу сектора Газа.
Власти Израиля возложили ответственность за обстрел на палестинскую группировку "Хамас", контролирующую сектор Газа.
Ранее в понедельник сообщалось, что семеро граждан Израиля пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа.
Ракета попала в частный дом в городе Кфар-Сава рано утром в понедельник.
В результате здание обрушилось, и шесть жителей дома получили ранения.
Среди пострадавших 50-летняя женщина, получившая легкие ожоги. Также небольшие ранения получили трое взрослых и двое детей.
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