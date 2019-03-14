*** Предполагается, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газа
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Иерусалим. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля сообщает, что в Тель-Авиве в четверг вечером сработали сирены воздушной тревоги.
"Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве", - говорится в сообщении армии.
В свою очередь газета The Jerusalem Post сообщает, что в городе слышны звуки взрывов.
По данным местных СМИ, которые ссылаются на ЦАХАЛ, в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве.
Более подробных данных о произошедшем в Тель-Авиве пока не поступало.
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