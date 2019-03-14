Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 20:31

*** Предполагается, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газа

(обновленная версия)

Иерусалим. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля сообщает, что в Тель-Авиве в четверг вечером сработали сирены воздушной тревоги.

"Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве", - говорится в сообщении армии.

В свою очередь газета The Jerusalem Post сообщает, что в городе слышны звуки взрывов.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на ЦАХАЛ, в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты из сектора Газа. Предполагается, что речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить мишени в Тель-Авиве.

Более подробных данных о произошедшем в Тель-Авиве пока не поступало.

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