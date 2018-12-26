Армия обороны Израиля уничтожила пятый туннель на границе с Ливаном

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 18:45

Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля уничтожила очередной туннель на границе с Ливаном, который вел на территорию страны.

"Мы только что уничтожили еще один туннель "Хезболлы", который был прорыт из Ливана на территорию Израиля", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.

"Это очередное грубое нарушение резолюции (Совета Безопасности - ИФ) ООН и израильского суверенитета", - отмечается в нем.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, что операция по уничтожению туннелей близка к завершению. Поступали данные об уничтожении четырех тоннелей на границе.

В начале декабря израильская армия начала операцию "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожение туннелей на границе с Ливаном. Израильская сторона заявила, что наличие туннелей является нарушением резолюции СБ ООН 1701, которая была принята в конце 2006 года для того, чтобы положить конец конфликту между Ливаном и Израилем.

При этом власти Израиля подчеркивают, что в ходе операции не собираются нарушать суверенитет Ливана.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line