Дубай. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Сирийские военные вошли в город Саракиб, расположенный в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство САНА.
По его данным, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Накануне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что сирийские правительственные силы вошли на север Саракиба. В свою очередь отряды сирийской оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) отступили из этого района.
Возле Саракиба сходятся две стратегически важные автомагистрали: одна связывает Дамаск и Алеппо, а вторая идет из прибрежной Латакии.
Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.
1аю ар