Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 14:42

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Сирийская арабская армия продолжает вести бои с боевиками на территории нескольких городов в северо-западной части страны, сообщили источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, военные действия ведутся как на земле, так и с применением авиации. Так, в четверг самолет ВВС Сирии нанес несколько авиаударов. В результате ожесточенных боев погибли пять гражданских лиц.

Авиаудары последовали за бомбардировками 21 и 22 мая в Идлибе. По данным оппозиции, жертвами ударов стали 23 мирных жителя, 12 из них погибли на оживленном рынке.

В соседней провинции Хама сирийские военные третий день подряд проводят операцию против боевиков в городе Кафр-Набуда. В ходе боевых действий погибли 15 человек, 11 из которых - боевики.

По данным ООН, нынешняя вспышка насилия в Сирии привела к увеличению числа перемещенных лиц, которых с апреля насчитывается более 200 тыс. человек.

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