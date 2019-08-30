Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 13:30

Хмеймим. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийская армия в одностороннем порядке с 31 августа вводит режим прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", сообщили в пятницу российские военные.

"В целях стабилизации обстановки российским центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - заявили в российском Центре по примирению в пятницу.

"Российский Центр по примирению призывает командиров вооружённых формирований отказаться от проведения вооруженных провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах", - говорится в заявлении центра.

Сирийские власти объявляли режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в начале августа.

До этого российские военные сообщали о введении режима прекращения огня в Идлибе в июне и в мае этого года

СМИ в последние дни сообщали о продвижении сирийской армии в провинции Идлиб.

Ситуация в Идлибе обсуждалась во вторник на переговорах президентов России и Турции.

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