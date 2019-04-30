Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник сообщил, что пообщался с командующими всех военных округов страны, которые, по его словам, выразили ему полную поддержку.
"Стальные нервы! Я поговорил с командующими всех военных округов страны. Они заверили меня в полной лояльности народу, конституции и родине. Я призываю к максимальной народной мобилизации для того, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!", - написал он на своей страничке в Twitter.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в свою очередь ранее во вторник заверил, что обстановка в казармах страны остается спокойной, и военные продолжают службу в обычном режиме.
"Во всех восьми военных округах все военные продолжают службу в обычном режиме в своих казармах и на базах", - отметил глава военного ведомства.
По его словам, вооруженные силы Венесуэлы "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".
Слова В.Лопеса прозвучали на фоне сообщений о попытке группы военных организовать переворот.
"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Twitter.
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