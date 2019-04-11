Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 8:16

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Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Судана выступили с заявлением, что о вскоре может последовать важное сообщение и предложили внимательно следить за новостями.

"Вооруженные силы сделают вскоре важное заявление", - говорится в распространенном сообщении.

Наблюдатели не исключают, что армия может объявить о смещении президента страны Омара аль-Башира, находящегося на этом посту 30 лет.

Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента, уже неделю находятся на столичной площади пред зданием минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли уже не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

Массовые протесты против правления О.аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их началу послужили намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.

Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

1гк де

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