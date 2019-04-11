Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Судана выступили с заявлением, что о вскоре может последовать важное сообщение и предложили внимательно следить за новостями.
"Вооруженные силы сделают вскоре важное заявление", - говорится в распространенном сообщении.
Наблюдатели не исключают, что армия может объявить о смещении президента страны Омара аль-Башира, находящегося на этом посту 30 лет.
Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента, уже неделю находятся на столичной площади пред зданием минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли уже не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.
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