Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы США оставят небольшой контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии, сообщил информационный портал "аль-Масдар" со ссылкой на военный источник.
По данным источника, США оставят свои подразделения в регионе из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.
Источник отметил, что две военные базы США находятся около таких крупнейших нефтяных месторождений на востоке Сирии, как аль-Омар.
Сообщается, что ранее Дамаск хотел вернуть контроль над нефтяными месторождениями аль-Омар и Коноко, однако так и не смог получить к ним доступ из-за присутствия военных США в регионе.
Более того, в Вашингтоне уверены, что возвращение нефтяных месторождений Дамаску будет на руку таким союзникам Сирии, как Иран.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.
Сирия уже несколько лет находится в экономической блокаде. В отношения страны введены ряд санкций со стороны США и ЕС.
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