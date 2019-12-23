Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 13:57

Дубай. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара освободили судно с турецким экипажем, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Пресс-секретарь ЛНА, бригадный генерал Ахмед Мосмар, заявил, что судно задержали, "так как оно вошло в ливийские территориальные воды, не получив предварительно разрешения". Вместе с тем он отметил, что в ходе проверки оружия на борту найдено не было.

Силы Хафтара задержали судно в минувшую субботу в Средиземном море. Судно шло под флагом Гренады. На его борту находился груз, который турецкий экипаж перевозил из Мальты в египетскую Александрию.

Агентство отмечает, что задержание судна произошло на фоне напряженности в восточном Средиземноморье в связи с заключенным между Триполи и Анкарой меморандумом о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавшим резкую реакцию со стороны ряда стран.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

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