Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 13:49

Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление с Новым годом, в котором выразил надежду на процветание обеих стран и высказал благодарность России за помощь в искоренении терроризма в Сирии, сообщает в понедельник сирийское агентство САНА.

"В своей телеграмме президент Асад выразил искренние поздравления в адрес президента Путина и дружественного народа России, пожелав, чтобы наступающий год был полон успехов и процветания для их стран", - пишет агентство.

"Президент Асад также выразил глубокую благодарность сирийцев за все усилия, приложенные Российской Федерацией во всех областях для поддержки суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и для помощи сирийскому народу в избавлении от зла терроризма, а также в обретении возможности вновь жить в мире и безопасности и восстановить то, что было разрушено терроризмом", - отмечает САНА.

Также президент Сирии выразил надежду на дальнейшее развитие отношений Дамаска и Москвы.

Ранее сообщалось, что Путин в поздравлении с Новым Годом, направленным своему сирийскому коллеге, надеется на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества с Сирией.

"В поздравительном послании, адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Б.Асаду, российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

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