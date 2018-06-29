Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:31 29.06.2018 - 18:31

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не выражает симпатий президенту Сирии Башару Асаду, однако признает, что он защищает страну и весь регион от терроризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия никому не симпатизирует. Дипломатия и политика не оперирует понятиями "нравиться" или "не нравится", такие термины применимы только к человеческим отношениям", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

"Президент Б.Асад защищает суверенитет своей страны, территорию своей страны и, говоря шире, - регион от терроризма, которому в сентябре 2015 года оставалось две недели до взятия Дамаска", - отметил он.

Вместе с тем С.Лавров сказал, что не хотел бы повторения трагедий, сходных с теми, что происходили в странах Ближнего и Среднего Востока в последние десятилетия, а именно поддержка со стороны США моджахедов в Афганистане, интервенция в Ирак, а также в Ливию.

Говоря о том, должен ли Б.Асад остаться, С.Лавров отметил, что "это должен решать сирийский народ". По словам С.Лаврова, "точка зрения сейчас разделяется все большим числом стран".

"Это позиция не России, но СБ ООН, которая заключается в том, что будущее Сирии должен решать сам сирийский народ. Должна быть разработана новая Конституция, на основе новой Конституции должны быть проведены выборы, которые должны состояться под наблюдением независимых наблюдателей от ООН, все сирийцы, где бы они не находились, должны иметь возможность проголосовать", - сказал С.Лавров.

1дм пч

Neuer Inhalt Horizontal Line