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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 9:06 31.05.2018 - 09:06

Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов присушиваться только к заявлениям здравомыслящих людей, но ему безразлично мнение президента США Дональда Трампа, назвавшего его "животным".

"Подобные выражения не могут иметь значения ни для кого. Прислушиваешься к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали, чьи слова могут на что-то повлиять в ту или иную сторону. А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично", - сказал Б.Асад в интервью телеканалу Russia Today.

"Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Так изъясняется Трамп, и это позволяет составить представление о нём. Есть известный принцип: "Ты то, что ты говоришь". Он хотел показать свою сущность - вот и всё", - добавил сирийский президент.

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