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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 21:10 03.10.2018 - 21:10

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад заявил, что делегации арабских и западных стран начали посещать Сирию с целью подготовки процесса возобновления работы дипломатических и других миссий в этой стране, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Так, по данным агентства, Б.Асад заявил в интервью кувейтскому изданию "Аш-Шахид", что "Сирия достигла значительного понимания с арабскими странами". Он не уточнил, какие именно страны имеет в виду, но отметил, что "арабские и западные делегации начали посещать Сирию, чтобы подготовить возобновление работы дипломатических и других миссий".

Агентство подчеркивает, что это интервью стало первым, которое сирийский президент дал с 2011 года газете из арабского государства Персидского залива. Также оно напоминает, что членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено спустя некоторое время после начала военного конфликта в этой стране.

"Саудовская Аравия, Катар и другие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива открыто поддерживали оппозиционные группировки, сражавшиеся за то, чтобы свергнуть Асада. Кувейт проводил некоторое количество донорских конференций для сбора помощи Сирии, но при этом он также осуждал насилие со стороны сирийского правительства", - отмечает агентство.

По данным АП, интервью с сирийским президентом вышло в кувейтском издании после неожиданно теплой встречи главы МИД Сирии Валида Муаллема и министра иностранных дел Кувейта Халида бин Ахмеда Аль-Халифы на полях Генассамблеи ООН. Кувейтский министр заявил впоследствии саудовскому каналу "Аль-Арабийя", что эта встреча с "братом" из Сирии была не первой, но она не была запланированной, в то время как предыдущие их переговоры проходили в режиме без камер.

"Сирия - арабская страна. Ее народ - арабы, и то, что там происходит, беспокоит нас прежде, чем все остальное. Неправильно то, что другие страны мира озабочены сирийской проблемой, а не мы", - заявил глава МИД Кувейта, подчеркнув, что его государство готово к работе с правительством Сирии.

"Сирийское правительство - это сирийское правительство. Мы работаем с государствами, даже если мы с ними не согласны, а не с теми, кто пытается эти государства уничтожить", - добавил он.

Также АП отмечает, что главный редактор газеты "Аш-шахид" является одним из членов королевской семьи Кувейта. Ее несколько раз закрывали за оскорбление достоинства судебной власти и прокурора, а также за публикацию недостоверной информации. Главный редактор издания три месяца провел в заключении в 2010 году.

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