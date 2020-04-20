Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 15:13

Дубай. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Развитие политических событий, в том числе формирование сирийского Конституционного комитета, астанинский процесс, ситуацию на севере Сирии в свете действий Турции обсудили на встрече сирийский президент Башар Асад и глава МИД Ирана Джавад Зариф, сообщает в понедельник сирийское агентство САНА.

В беседе с главой иранского внешнеполитического ведомства Асад отметил, то действия Турции на сирийской территории - прямая оккупация и усиление того, что они (турки) называют наблюдательными постами, но на деле являющихся военными базами, указывают на истинные намерения Анкары: турецкая сторона не соблюдает ни астанинские, ни сочинские соглашения, в которых содержится условие признания суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Джавад Зариф в свою очередь заявил, что администрация США, отказываясь снимать блокаду с Сирии и Ирана, показывает миру свою антигуманную натуру.

По его словам, кризис в связи с коронавирусом указал на неудачи стран Запада, а также на отсутствие у них морали, поскольку пандемия продемонстрировала, что власти этих стран служат лишь нескольких конкретным персонам и их интересам, но не их народам.

1ар вв

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