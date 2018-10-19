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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 17:33 19.10.2018 - 17:33

Дубай. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад в пятницу встретился в Дамаске со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и обсудил политический процесс в Сирии, говорится в пятницу в официальном Twitter президента Сирии.

Также в Дамаске побывал замглавы МИД России Сергей Вершинин. В ходе встречи, в частности, были затронуты вопросы возвращения сирийских беженцев домой и ход формирования комиссии для обсуждения конституции САР.

А.Лавентьев, согласно сообщению, во время встречи с Б.Асадом отметил прогресс в процессе политического перехода в Сирии.

Б.Асад во время переговоров отметил, что некоторые страны продолжают вмешательство в политический процесс в Сирии и пытаются навязать свою волю сирийцам.

В ходе встречи Б.Асад также заверил, что Сирия продолжает работу по искоренению терроризма и восстановлению стабильности на территории Сирии. При этом Дамаск выступает против любого вмешательства извне во внутренние дела Сирии.

А.Лаврентьев рассказал Б.Асаду о результатах своей поездки по ряду арабских стран, подчеркнув стремление РФ вести обмен мнениями по проблемам региона, в частности - по политическому процессу в Сирии, по борьбе с терроризмом, по вопросу восстановления безопасности, стабильности и сохранения целостности и независимости Сирии.

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