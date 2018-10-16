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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 13:17 16.10.2018 - 13:17

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад во вторник во время встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Дамаске заявил, что эти переговоры стали отличным началом для налаживания каналов связи с этим российским регионом в разных сферах, сообщает сирийское агентство САНА.

По информации САНА, С.Аксенов со своей стороны заявил, что с удовольствием приехал в Сирию для обсуждения улучшения отношений и развития связей в интересах жителей Сирии и Крыма.

На переговорах стороны также обсудили шаги по укреплению взаимоотношений Сирии с российским регионом. В частности, речь шла о создании единой компании по морским перевозкам, об открытии прямых перелетов из Крыма в Сирию, организации взаимного товарообмена.

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