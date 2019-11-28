Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 10:22

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад заявил, что американцы разыграли "милую комедию" с ликвидацией лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Меня всегда смешит этот вопрос (предоставлял ли Дамаск информацию США о местоположении Багдади - ИФ). Самое важное заключается в том, чтобы узнать, действительно ли Абу Бакр аль-Багдади был убит, и действительно ли эта милая комедия (операция по ликвидации главаря террористов - ИФ), представленная американцами, в действительности имела место", - сказал Асад в интервью журналу "Пари-матч".

В ответ на эту реплику журналист издания указал сирийскому президенту, что в ИГ признали смерть своего главаря.

"Да, конечно, но ИГ было создано американцами. Оно является частью этой комедии. Багдади научился играть свою роль, когда он был в американских тюрьмах в Ираке. Поэтому я и говорю, что все это - большая комедия", - отметил президент Сирии.

Он отметил, что Дамаск не сотрудничал с Вашингтоном, потому что "мы не можем сотрудничать в борьбе с терроризмом с теми, кто поддерживает терроризм".

На вопрос журналиста о том, почему же тогда президент США Дональд Трамп поблагодарил сирийское правительство за помощь, Асад предположил, что "это была одна из его шуток".

Трамп в конце октября объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и приложит усилия для уничтожения и этих боевиков.

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