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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 22:29 13.06.2018 - 22:29

*** Он не намерен давать информацию о возможности поставок в Сирию С-300

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Башар Асад назвал взаимоотношения Сирии и России стратегическими и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, об этом он заявил в среду в интервью иранскому каналу "Аль-Алям".

"В случае с Сирией, Россия не вмешивается в наши внутренние дела. Когда они хотят высказать мнение, то делают это в ходе контактов с нами. Но в итоге решения принимает руководство Сирии и сирийский народ", - приводит агентство САНА выдержки из этого интервью.

"Наш альянс носит стратегический характер", - добавил Б.Асад.

"То, что у нас могут быть разногласия по поводу ежедневных тактических нюансов, неудивительно: ведь зачем вести диалог с кем-то, если вы во всем согласны? Мы проводим (с Россией - ИФ) консультации, чтобы решать спорные моменты", - сказал президент Сирии.

"Почему российская сторона заявляла о том, что намерена или не намерена поставлять эти комплексы необходимо спросить именно её. Дамаск обычно не оглашает, какое оружие будет поступать или нет", - заявил сирийский президент.

По его словам, он не намерен предоставлять какую бы то ни было информацию по поводу возможности поставки в Сирию российских систем С-300.

"Вне зависимости от того, будут ли поставлены С-300 или нет, мы не будем сообщать, были ли они доставлены в Сирию", - заявил Б.Асад.

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