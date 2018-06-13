Асад назвал стратегическими отношения Сирии и России, похвалил Москву за невмешательством во внутренние дела Сирии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** Он не намерен давать информацию о возможности поставок в Сирию С-300
Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Башар Асад назвал взаимоотношения Сирии и России стратегическими и подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, об этом он заявил в среду в интервью иранскому каналу "Аль-Алям".
"В случае с Сирией, Россия не вмешивается в наши внутренние дела. Когда они хотят высказать мнение, то делают это в ходе контактов с нами. Но в итоге решения принимает руководство Сирии и сирийский народ", - приводит агентство САНА выдержки из этого интервью.
"Наш альянс носит стратегический характер", - добавил Б.Асад.
"То, что у нас могут быть разногласия по поводу ежедневных тактических нюансов, неудивительно: ведь зачем вести диалог с кем-то, если вы во всем согласны? Мы проводим (с Россией - ИФ) консультации, чтобы решать спорные моменты", - сказал президент Сирии.
"Почему российская сторона заявляла о том, что намерена или не намерена поставлять эти комплексы необходимо спросить именно её. Дамаск обычно не оглашает, какое оружие будет поступать или нет", - заявил сирийский президент.
По его словам, он не намерен предоставлять какую бы то ни было информацию по поводу возможности поставки в Сирию российских систем С-300.
"Вне зависимости от того, будут ли поставлены С-300 или нет, мы не будем сообщать, были ли они доставлены в Сирию", - заявил Б.Асад.
1эф 1мм во см
Интерфакс